В Азербайджане арестована преступная группа из 10 человек, снимавшая деньги с банковских карточек

БАКУ /Trend/ - В результате спецоперации, проведенной органами внутренних дел Азербайджана, была разоблачена совершавшая киберпреступления преступная группа, состоящая из 10 человек, говорится в сообщении МВД, распространенном во вторник.

В ходе предварительного расследования было установлено, что посредством незаконно добытых банковских карточек, принадлежащих иностранным гражданам, члены группы совершали онлайн-оплаты на территории Азербайджана, перечислили крупные суммы денег на различные счета, а также пытались совершить кражу с банковских счетов граждан.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 177.2.3-1, 177.3.2 и 272.2.2 УК Азербайджана.

Жителям Сумгайыта Рузигару Бейлярову, Гамиду Азимзаде, Сабухи Гулиеву, жителям Баку Эльнуру Агаеву, уроженцу Лачинского района Эльхану Абдулкеримову и другим членам группы были предъявлены обвинения, и они были арестованы.

Продолжаются следственно-оперативные меры с целью установления аналогичных преступных деяний, совершенных обвиняемыми.

(Текст: Кямаля Сеидова)