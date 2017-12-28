К поиску пропавших азербайджанских альпинистов привлечены дополнительные силы

БАКУ /Trend/ - Поиски вышедших 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и пропавших членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» – Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются, говорится в сообщении МЧС, распространенном в четверг.

К их поиску привлечены вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС и альпинисты.

В связи с поисково-спасательной операцией в Северном региональном центре МЧС создан штаб.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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