К поискам пропавших азербайджанских альпинистов подключились профессиональные альпинисты (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются поиски вышедших 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и пропавших членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» – Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в четверг.

К их поиску привлечены вертолет «Ми-17» авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС и добровольная группа профессиональных альпинистов.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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