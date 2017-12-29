Поиски пропавших азербайджанских альпинистов завтра продолжатся

29 декабря 2017 21:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Продолжаются необходимые и неотложные меры по поиску пропавших альпинистов в горном районе Губинского района, говорится в сообщении Оперативного штаба МЧС, распространненном в пятницу.

В поисках приняли участие вертолеты «МИ-17» авиаотряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС, специально обученные собаки и группа добровольцев из числа профессиональных альпинистов.

Завтра поисковые работы продолжатся. О дальнейшем ходе работ будет сообщено доплнительно.

Напомним, что 23 декабря три члена Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» – альпинисты Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде вышли из села Хыналыг Губинского района в направлении Туфандага и не вернулись, связь с ними была прервана.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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