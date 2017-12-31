Предусмотрено проведение непрерывного поиска альпинистов - штаб

БАКУ /Trend/ - Продолжаются начатые 27 декабря поиски троих членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Забиюлла гызы Джабраилзаде, Бабура Вагиф оглы Гусейнова и Намина Низами оглу Буньятзаде. Об этом Trend сообщили в Оперативном штабе по поиску пропавших альпинистов.

Отмечается, что поиски ведутся в высокогорной местности при сложных метеорологических условиях.

"С сегодняшнего дня погода еще более ухудшилась. На территории, где проводятся поисково-спасательные меры наблюдается сильный ветер и снег. Прогнозируется ухудшение метеорологических условий. Несмотря на это, предусмотрено непрерывное проведение поисково-спасательных мероприятий", - говорится в сообщении.

В поисках, организованных Министерством по чрезвычайным ситуациям, задействованы поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС, горно-спасательный отряд Службы спасения особого риска МЧС, а также специально обученные собаки. Кроме того, в поисках участвуют сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, оснащенные специальным оборудованием специалисты Азербайджанского национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА), а также группа добровольцев, сформированная из профессиональных альпинистов.

Отметим, что сообщения о ходе поисковой работы периодически публикуются на официальном информационном портале МЧС (fhn.gov.az).

МЧС с сожалением отмечает, что несмотря на периодическое освещение хода поисковой операции, в некоторых сайтах публикуется недостоверная информация.

Оперативный штаб информирует, что первая информация о потере связи с альпинистами поступила на горячую линию 112 МЧС вечером 26 декабря. На следующий день, 27 декабря, была начата поисково-спасательная операция. К операции привлечены профессиональные спасатели МЧС, обладающие опытом проведения спасательной операции в сложных условиях.

МЧС, обращаясь к СМИ, представителям общественности, пользователям соцсетей, призывает не использовать непроверенную, неофициальную информацию о деятельности министерства, особенно о происходящем событии. Также призывает лиц, публикующих такую информацию, быть внимательными и рекомендует им относиться к сложившейся ситуации с вниманием и пониманием.

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