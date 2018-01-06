Минсвязи о поисках пропавших азербайджанских альпинистов

БАКУ /Trend/ - В министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана не поступало обращений относительно установления с помощью средств связи, местонахождения пропавших членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», направившихся в поход в направлении Туфандага 23 декабря 2017 года, сообщили в субботу Trend в министерстве.

«В то же время хотели бы отметить, что министерство и находящиеся в его подчинении телекоммуникационные предприятия не обладают техническими возможностями для проведения расследования и установлению того, в каком пункте эти лица в последний раз использовали средства связи, и определения расстояния от базовой станции до установки связи. В то же время необходимо отметить, что проведение подобных расследований находится в компетенции правоохранительных органов», - сообщили в министерстве.

Напомним, что 23 декабря альпинисты - члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг, и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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