Поиски пропавших азербайджанских альпинистов в Губе (ФОТО)

ГУБА /Trend/ - Продолжается поиск трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде, пропавших в горах в Губинском районе.

Фотографии Trend рассказывают о проводимой работе по поиску альпинистов.

Напомним, что 23 декабря члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнов и Намин Буниятзаде отправились из селения Хыналыг Губинского района в направлении вершины Туфандаг и должны были вернуться 26 декабря. Связь с ними была прервана. Поиски начались 27 декабря.

Как отмечалось в распространенном ранее совместном заявлении Генпрокуратуры и МЧС, Следственное управление по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры Азербайджана возбудило уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая тяжкие последствия по неосторожности) в связи с пропажей членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», отправившихся в поход в направлении вершины Туфандаг 23 декабря 2017 года.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев)

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