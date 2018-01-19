Устранена проблема в поезде, застрявшем в туннеле бакинского метро (версия 2)

19 января 2018 20:15 (UTC+04:00)

(изменен заголовок, первая версия опубликована в 19.52)

БАКУ /Trend/ - Проблема в поезде, застрявшем в туннеле бакинского метро, устранена, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По его словам, проблема, возникшая в поезде, полностью устранена, и поезд отправлен в депо. «Сейчас поезда прибывают с опозданиями, которые мы стараемся устранить», - сказал глава пресс-службы.

Как сообщил ранее Пашаев, поезд застрял в туннеле бакинского метро, его пытаются вытащить с помощью другого поезда.

По его словам, в дверях поезда, двигавшегося по маршруту номер 35 "Ази Асланов" -"Дарнагюль», возникла техническая неисправность.

«В 18:45 мы были вынуждены высадить пассажиров на станции «28 Мая» и отправить поезд со станции «Низами» обратно в депо. К сожалению, поезд и сейчас стоит между станциями «28 Мая» и «Гянджлик»", - сказал Пашаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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