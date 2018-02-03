В Баку произошел пожар в мастерской

3 февраля 2018 15:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Насиминском районе Баку сгорела мастерская площадью 10 квадратных метров и находящиеся в ней предметы, говорится сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, распространенном в субботу

Мастерская была расположена на первом этаже жилого здания рядом со входом.

Девять жителей здания были эвакуированы пожарными в безопасное место.

Пожар был потушен пожарными подразделениями.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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