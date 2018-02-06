МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 84 факта преступлений, 16 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 17 человек.

На автодорогах республики за указанный период произошли три ДТП, в результате которых погибли два человека и пострадал один.

Также были установлены 7 фактов, связанных с наркотиками. Задержаны 33 человека, подозреваемых в совершении преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Натаван Эфендиева)

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