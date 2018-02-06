МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

6 февраля 2018 09:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 84 факта преступлений, 16 из которых были раскрыты по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном во вторник.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 17 человек.

На автодорогах республики за указанный период произошли три ДТП, в результате которых погибли два человека и пострадал один.

Также были установлены 7 фактов, связанных с наркотиками. Задержаны 33 человека, подозреваемых в совершении преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов. Редактор: Натаван Эфендиева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Баку произошел пожар в мастерской
Происшествия 3 февраля 15:06
В одном из жилых зданий в Сумгайыте произошел пожар
Происшествия 3 февраля 13:50
Пожар в многоэтажке в Баку потушен - МЧС
Происшествия 2 февраля 13:55
Минэкологии о ситуации в оползневой зоне в Баку
Происшествия 1 февраля 17:04
В Баку задержан водитель, угрожавший сотруднику полиции пневматическим пистолетом
Происшествия 1 февраля 15:17
В Баку в жилом доме произошел пожар, есть пострадавший
Происшествия 1 февраля 04:11
Скончался пострадавший во время взрыва в одном из домов Баку
Происшествия 31 января 11:01
Пожар в здании в Баку потушен
Происшествия 29 января 18:37
Состояние пострадавшего при пожаре в Баку очень тяжелое
Происшествия 29 января 15:30
МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки
Происшествия 29 января 08:23
Когда смогут вернуться жильцы пострадавшего от пожара дома в Баку в свои квартиры?
Происшествия 27 января 17:16
Женщина стала соучастницей разбойного нападения на квартиру в Баку
Происшествия 27 января 15:13
Госкомтаможня Азербайджана пресекла незаконный вывоз крупной партии валюты (ФОТО)
Происшествия 27 января 14:57
МЧС Азербайджана о пожаре в жилом доме в центре Баку
Происшествия 27 января 12:01
Появилась информация о пострадавшем при пожаре в центре Баку (ОБНОВЛЕНО) (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 27 января 11:24
Появилась информация о пострадавшем при пожаре в центре Баку (ОБНОВЛЕНО) (ФОТО)
Происшествия 27 января 11:23
В Азербайджане изъято четыре единицы незаконно хранимого оружия
Происшествия 26 января 16:02
Руководство госструктур побывало в зоне оползня в Баку (ФОТО)
Происшествия 26 января 14:00