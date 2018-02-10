Самолет Москва-Баку вернулся в аэропорт "Внуково"

10 февраля 2018 15:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Самолет "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), следовавший по маршруту Москва-Баку, из-за технической неисправности вернулся в аэропорт "Внуково", говорится в сообщении AZAL в субботу.

"В связи с технической неисправностью задерживается рейс AZAL J2-808 Москва (VKO) - Баку (GYD). Техническая неисправность была обнаружена после вылета, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт "Внуково", - говорится в сообщении.

Сообщается, что пассажиры данного рейса будут отправлены в Баку сегодняшним рейсом J2-809, который будет выполнен более вместительным воздушным судном. Запланированное время вылета: 16:30 по бакинскому времени, прибытие во Внуково: 18:40 по местному времени.

Авиакомпания отмечает, что в случае необходимости пассажиры задержавшегося рейса будут обеспечены всем необходимым согласно правилам авиакомпании.

(Автор: Максим Цурков)

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