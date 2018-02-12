МИД Азербайджана подтвердил гибель гражданина страны в авиакатастрофе в РФ

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана в понедельник подтвердило гибель гражданина страны в авиакатастрофе, произошедшей в Подмосковье 11 февраля.

Как сообщил Trend представитель МИД Хикмет Гаджиев, погибшим является гражданин Азербайджана Гахраманов Намиг Инаят оглу, родившийся пятого мая 1971 года и проживавший в Евлахском районе республики.

"По данному вопросу посольство Азербайджана в России и соответствующие госорганы находятся в контакте с российскими госструктурами", - сказал Гаджиев.

Самолет Ан-148 авиакомпании "Саратовские авиалинии", следовавший из аэропорта "Домодедово" в Орск, разбился накануне в Раменском районе Московской области вблизи населенного пункта Степановское. На борту воздушного судна находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причины катастрофы пока неизвестны.

(Автор: Максим Цурков)

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