МВД Азербайджана о правонарушениях за минувшие сутки

БАКУ /Trend/ - Органы внутренних дел Азербайджана за минувшие сутки зафиксировали 183 факта преступлений, 31 из которых было раскрыто по «горячим следам», говорится в сообщении пресс-службы МВД, распространенном в понедельник.

Были задержаны и по назначению переданы находившиеся в розыске 15 человек.

На автодорогах республики за указанный период произошли восемь ДТП, в результате которых погибли семь человек и пострадали десять.

Также были установлены 15 фактов, связанных с наркотиками, и два факта по незаконному хранению боеприпасов и оружия. Задержаны 40 человек, подозреваемых в совершении преступления.

(Автор: Самир Али. Текст: Али Гасымов)

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