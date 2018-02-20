Пожар в административном здании в Баку потушен

20 февраля 2018 19:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожар, произошедший в Баку в административном здании Пенитенциарной службы министерства юстиции, был потушен.

Об этом во вторник сообщили Trend в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС.

Сообщается, что как только поступила информация о пожаре в здании, на место происшествия были направлены пожарные бригады. Пожар был потушен, в результате происшествия пострадавших нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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