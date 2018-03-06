В Физулинсокм районе Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В селе Юхары Кюрмахмудлу Физулинского района Азербайджана обнаружен один, сообщили Trend в Национальном агентстве по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA).

Сообщается, что в агентство поступила информация о том, что на территории вышеупомянутого села найден обнаружен 125 мм артиллерийский снаряд (BM-26). Специальная мобильная группа агентства незамедлительно прибыла на место обнаружения.

Был проведен осмотр на указанной территории, в результате неотложных оперативных розыскных мероприятий был обнаружен один 125 мм артиллерийский снаряд (BM-26)и перенесен на соответствующую территорию агентства для обезвреживания.

Также был проведен осмотр прилегающей территории площадью 200 квадратных метров. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

В общей сложности с 1 января по 5 марта специалистами агентства был произведен осмотр в Агдамском, Агджабединском, Агстафинском, Абшеронском, Физулинском, Тартарском, Газахском, Нафталанском, Геранбойском, Хызинском, Шамкирском, Лянкяранском районах, в Баку, Гяндже и Сумгайыте шести домов и приусадебных участков, трех посевных площадей, одного частного дома, пяти пастбищ, водоканалов и участков вблизи сельских кладбищ, территорий бытовых отходов, административных участков РУП, территорий бетонного завода и рынков, в результате чего обнаружены и обезврежены 1073 неразорвавшихся боеприпаса, обнаружена одна противотанковая мина, проверена территория площадью 25 415 квадратных метров.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.