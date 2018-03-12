МВД Азербайджана о ДТП в Евлахе

БАКУ /Trend/ - В результате аварии на территории Евлахского района пятеро из 17-ти пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную городскую больницу Мингячевира. Об этом говорится в сообщении министерства внутренних дел Азербайджана.

"В воскресенье, 11 марта, около 9:00 на участке автомагистрали Баку-Газах, проходящем через Евлахский район, грузовой автомобиль марки "ГАЗ-53" столкнулся с движущимся в том же направлении микроавтобусом марки Ford Transit. В результате столкновения пять из 17-ти пассажиров микроавтобуса получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в Центральную городскую больницу Мингячевира. Состояние троих из них оценивается как стабильное, а двоих - средней тяжести.

Пассажирами микроавтобуса, в основном были учащиеся девятого класса из Аранской зоны, которые направлялись в Евлах для сдачи пробного экзамена. Микроавтобус был заказан учителями и родителями на основе устного соглашения для перевозки школьников.

По факту ведется соответствующее расследование", - говорится в сообщении.

(Текст: Али Гасымов)

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