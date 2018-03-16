Упавшая на рельсы в бакинском метро 85-летняя женщина, спасена

16 марта 2018 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Женщина, упавшая сегодня днем на рельсы на станции метро «Ичеришехер», спасена, сообщил в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Насими Пашаев.

По словам главы пресс-службы, потерпевшей оказалась 85-летняя Мамедова Сурайя Сохбет гызы.

«Она сошла с передних дверей первого вагона, когда поезд остановился на указанной станции. Вместо того, чтобы повернуть на перроне налево, она повернула в обратную сторону, то есть, направо, и упала на рельсы перед поездом. Сразу же был отсоединен контактный рельс и сотрудники сняли ее с путей. Несмотря на то, что при внешнем осмотре потерпевшей серьезных повреждений не было обнаружено, была вызвана бригада скорой помощи. Потерпевшая сама предоставила информацию о себе. В целом, на линии было трехминутное опоздание», - сказал Пашаев.

Отметим, что на станции «Ичеришехер» в 12:55 на рельсы упал пассажир.

Глава пресс-службы предупредил, что в движении поездов в метро возможны задержки.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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