В Гяндже легковой автомобиль врезался в препятствие, два человека погибли

20 марта 2018 08:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Гейгельском районе города Гянджи легковой автомобиль врезался в препятствие, в результате чего погибли два человека, сообщает во вторник сайт МЧС.

Согласно информации, прибывшие на место спасатели извлекли из деформированного автомобиля тело гражданина Молдовы Ивана Чодреана (1988 г.р.) и передали по назначению.

Находившийся в автомобиле другой человек (личность уточняется) был доставлен в больницу до прибытия спасателей и скончался там.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Шеки автомобиль врезался в дерево, есть погибшие
Происшествия 04:45
Упавшая на рельсы в бакинском метро 85-летняя женщина, спасена (версия 2)
Происшествия 16 марта 14:11
Упавшая на рельсы в бакинском метро 85-летняя женщина, спасена
Происшествия 16 марта 13:26
Уголовное дело в отношении экс-предправления азербайджанского AtraBank направлено в суд
Происшествия 16 марта 13:09
СГБ Азербайджана задержала занимающуюся продажей человеческих органов преступную группу (версия 2)
Происшествия 15 марта 09:52
СГБ Азербайджана задержала занимающуюся продажей человеческих органов преступную группу
Происшествия 15 марта 09:35
Миграционная служба Азербайджана применила административные штрафы к 900 лицам
Происшествия 14 марта 17:15
Из пострадавших в ДТП в Ширване шестеро остаются в больнице
Происшествия 13 марта 12:28
Спасены два азербайджанских рыбака, находившихся несколько дней в море
Происшествия 12 марта 15:49
МВД Азербайджана о ДТП в Евлахе
Происшествия 12 марта 01:19
Двое иранских граждан задержаны за нарушение морской границы Азербайджана (ФОТО) (версия 2)
Происшествия 9 марта 13:50
Двое иранских граждан задержаны за нарушение морской границы Азербайджана (ФОТО)
Происшествия 9 марта 13:20
СГБ Азербайджана уничтожила членов экстремистской религиозной группировки (версия 2)
Происшествия 7 марта 10:04
Арестован подозреваемый в пожаре в Наркоцентре в Баку (версия 2)
Происшествия 6 марта 13:12
Арестован подозреваемый в пожаре в Наркоцентре в Баку
Происшествия 6 марта 12:22
В Физулинском районе Азербайджана обнаружен артиллерийский снаряд (ФОТО)
Происшествия 6 марта 06:00
В Сумгайыте шесть человек погибли, отравившись угарным газом
Происшествия 5 марта 15:20
В движении поездов бакинского метро возникли задержки
Происшествия 5 марта 08:45