В Гяндже легковой автомобиль врезался в препятствие, два человека погибли

БАКУ /Trend/ - В Гейгельском районе города Гянджи легковой автомобиль врезался в препятствие, в результате чего погибли два человека, сообщает во вторник сайт МЧС.

Согласно информации, прибывшие на место спасатели извлекли из деформированного автомобиля тело гражданина Молдовы Ивана Чодреана (1988 г.р.) и передали по назначению.

Находившийся в автомобиле другой человек (личность уточняется) был доставлен в больницу до прибытия спасателей и скончался там.

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