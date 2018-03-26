Среди жертв пожара в Кемерово нет граждан Азербайджана - МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Согласно первичным данным, среди жертв пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово (Россия) нет граждан Азербайджана.

Об этом в понедельник сообщил Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Посольство Азербайджана в России и Центр управления в кризисных ситуациях министерства чрезвычайных ситуаций Азербайджана находятся в контакте с соответствующими структурами России. Дополнительная информация будет предоставлена СМИ», - сказал Гаджиев.

Отметим, что пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 53 человека.

По числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).

(Авторы: Ляман Зейналова, Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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