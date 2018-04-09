В Баку задержан продавец ртути (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате оперативных мер, осуществленных сотрудниками 25-го отделения полиции Низаминского РУП и местного управления Службы государственной безопасности (СГБ), за попытку продажи ртути на территории вышеназванного района был задержан житель Масаллинского района, ранее судимый Галиб Ибадов, говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.

Во время личного досмотра в отделении полиции у него были изъяты 585 граммов ртути, кустарным способом изготовленный пистолет и шесть патронов. Задержанный признался, что приобрел ртуть с целью продажи в Баку.

Материалы по факту направлены из 25-го отделения полиции в следственный отдел Низаминского РУП.

Необходимые оперативные и следственные меры продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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