Азербайджанские таможенники пресекли попытку контрабанды более 1 кг героина (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку скрытого, без таможенного контроля провоза свыше одного килограмма героина в упаковках со сливками и сыром через таможенную границу Азербайджана, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в четверг.

Наркотическое вещество пытался провезти гражданин Азербайджана Ариф Искендеров, прилетевший рейсом Тегеран-Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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