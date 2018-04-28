В Баку горит высотное здание (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В многоэтажном здании по улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку продолжается пожар.

На место происшествия прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и заместитель министра Этибар Мирзоев.

В данный момент осуществляются меры по тушению пожара

Отметим, что сегодня в Баку произошел пожар в многоэтажном здании, сообщили в субботу Trend в МЧС

Возгорание началось на верхних этажах здания.

В настоящее время на место происшествия стянуты пожарные бригады МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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