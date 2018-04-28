В Баку горит высотное здание (ФОТО)

28 апреля 2018 12:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В многоэтажном здании по улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку продолжается пожар.

На место происшествия прибыли министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров и заместитель министра Этибар Мирзоев.

В данный момент осуществляются меры по тушению пожара

Отметим, что сегодня в Баку произошел пожар в многоэтажном здании, сообщили в субботу Trend в МЧС

Возгорание началось на верхних этажах здания.

В настоящее время на место происшествия стянуты пожарные бригады МЧС.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
В Китае 18 человек погибли в результате пожара
Китай 24 апреля 04:45
В Новгородской области при пожаре погибли ребенок и четверо взрослых
Россия 8 апреля 11:12
При пожаре в небоскребе Trump Tower погиб один человек (Обновлено)
США 8 апреля 05:11
Трамп объявил, что пожар в Trump Tower потушен
США 8 апреля 03:36
Пять человек погибли при пожаре в Приморье
Россия 7 апреля 05:28
В Стамбуле горит фабрика
Турция 5 апреля 08:29
В Тюмени ликвидировали крупный пожар в магазине игрушек
Россия 5 апреля 07:45
Один человек погиб в результате пожара в ТЦ "Персей для детей" в Москве (Обновлено)
Россия 4 апреля 14:51
Пострадавшие во время пожара в бакинском санатории доставлены в больницу
Общество 3 апреля 16:54
Пожар в Сочи локализован, тушение осложняет сильный ветер (Обновлено)
Россия 2 апреля 20:49
В Петербурге вспыхнул пожар в одном из старейших универмагов
Россия 29 марта 12:21
В Петербурге загорелся автосалон
Россия 28 марта 17:23
Госдепартамент выразил соболезнования семьям жертв трагедии в Кемерове
США 27 марта 05:24
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли 64 человека (Обновлено)
Россия 26 марта 12:51
Тела 19 погибших при пожаре в Кемерово доставили на опознание
Россия 26 марта 09:13
Пропавшими без вести в результате пожара в Кемерове остаются 27 человек
Россия 26 марта 07:59
Большинство пострадавших при пожаре в кемеровском ТЦ отпустили домой
Россия 26 марта 06:06
Количество пострадавших при пожаре в ТЦ в Кемерово возросло до 45 человек
Россия 26 марта 04:17