На севере Азербайджана произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В 09:23:04 по местному времени на территории Губинского района произошло землетрясение, говорится в сообщении Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Землетрясение зафиксировано в 19 километрах к юго-востоку от районного центра.

Землетрясение произошло на глубине девяти километров, в эпицентре землетрясение ощущалось до трех баллов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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