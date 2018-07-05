На территории Мингячевирской ТЭС вновь произошел пожар

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 08:25 в Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация том, что на территории ООО «Азербайджанская ТЭС» в Мингячевире вновь произошел пожар, говорится в сообщении МЧС, распространенном в четверг.

Противопожарные бригады прибыли на место в 08:28. Пожар охватил рубильник и обмотку одного из трансформаторов напряжения, а также горело трансформаторное масло, разлитое на территории в 400 квадратных метров. Другие трансформаторы были защищены от огня.

Пожар был потушен в 08:46.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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