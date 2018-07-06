Пожар в Ярдымлинском районе Азербайджана локализован

БАКУ /Trend/ - В пятницу в результате самоотверженности сотрудников министерства экологии и природных ресурсов и МЧС Азербайджана, представителей местной исполнительной власти и жителей Ярдымлинского района, привлеченных к тушению пожара, пожар на участке был локализован, в то же время в некоторых местах наблюдается задымление.

Об этом в пятницу говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов.

Продолжается работа по полному устранению пожара и задымления территории, в труднодоступные места направлена техника.

Напомним, что 5 июля в труднодоступной горной местности Массалинского регионального центра лесного хозяйства произошел пожар. Аномальная жаркая и сухая погода, а также ветер создали проблемы в тушении пожара.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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