Азербайджанка погибла в результате несчастного случая в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Гражданка Азербайджана, Марьям Омарова, находящаяся в Турции, погибла в результате несчастного случая. Об этом в воскресенье сообщают турецкие СМИ.

Согласно сообщению, 27-летняя Омарова, потеряв равновесие, упала с высоты 15 метров со скал у водопада Аладере в городе Фетхие провинции Мугла.

О падении Омаровой в службы скорой медицинской помощи сообщил другой турист. Работы по извлечению тела Омаровой длились два часа.

Тело гражданки Азербайджана было доставлено в морг Государственной больницы Фетхие для вскрытия.

Местная полиция ведет расследование в связи с происшествием.

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