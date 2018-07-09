МЧС Азербайджана об аварии в отеле Губинского района

БАКУ /Trend/ - Средства массовой информации распространили новость о погибших и пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Quba Palace Hotel в Губинском районе Азербайджана.

Согласно сообщению МЧС Азербайджана в понедельник, в ходе предварительного расследования было установлено, что в связи с проведением российской компанией SCADA ремонтных работ с 20 июня дорога не эксплуатировалась.

Происшествие произошло во время ремонтных работ. В результате погиб один из участвовавших в ремонте, двое ранены.

В связи с происшествием соответствующие органы проводят расследование

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)