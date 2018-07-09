МЧС Азербайджана об аварии в отеле Губинского района

9 июля 2018 16:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Средства массовой информации распространили новость о погибших и пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Quba Palace Hotel в Губинском районе Азербайджана.

Согласно сообщению МЧС Азербайджана в понедельник, в ходе предварительного расследования было установлено, что в связи с проведением российской компанией SCADA ремонтных работ с 20 июня дорога не эксплуатировалась.

Происшествие произошло во время ремонтных работ. В результате погиб один из участвовавших в ремонте, двое ранены.

В связи с происшествием соответствующие органы проводят расследование

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Новости по теме
Один из пострадавших в результате обрыва канатной дороги в Азербайджане отпущен домой
Общество 15:01
Ведутся работы по локализации пожара в одном из районов Азербайджана
Происшествия 5 июля 15:27
В Баку произошел пожар в жилом здании, 25 человек эвакуированы
Происшествия 23 июня 13:29
В Азербайджане в связи с обрушением моста в Гекчайском районе арестованы 7 человек
Общество 21 июня 16:22
Пожар в одном из бакинских ресторанов потушен (Обновлено)
Происшествия 19 июня 11:35
В Азербайджане определены победители по экстриму "Гонки героев" (ФОТО)
Спорт 18 июня 17:57
Лента новостей
Грузооборот КТЖ вырос на 7%
Казахстан 17:13
Каспийский трубопроводный консорциум объявляет тендер на поставку ремонтных конструкций
Тендеры 17:11
Создан оргкомитет в связи со 100-летием МИД Азербайджана (ФОТО)
Политика 17:08
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 10 июля
Бизнес 17:07
Израиль обещает жестко отвечать на любые нарушения демилитаризованной зоны
Израиль 17:06
В Турции объединено ряд министерств
Турция 17:06
Текстильные компании Узбекистана и США могут осуществить совместные инвестпроекты
Узбекистан 17:04
Азербайджанская компания экспортировала «умные чайники» в Великобританию
ИКТ 16:50
Мы непозволительно мало знаем о них - о тех, кто меняет реальность в Баку... (ФОТО)
Культура 16:50