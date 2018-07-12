После перебоев в электроснабжении восстановлена работа двух станций бакинского метро

12 июля 2018 16:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - После перебоев в электроснабжении восстановлена работа двух станций Бакинского метрополитена – «Автовокзал» и «Мемар Аджеми-2».

Об этом сказал в четверг Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, в 16:10 была прекращена подача электроэнергии, поэтому на фиолетовой линии Бакметрополитена – между станциями «Автовокзал» и «Мемар Аджеми-2» движение поездов было приостановлено.

В 16:30 подача электроэнергии была восстановлена, и на обеих станциях движение поездов было восстановлено.

В настоящее время в движении поездов проблем нет.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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