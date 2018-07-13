Ликвидирован обвиняемый в убийстве офицера полиции в Гяндже

БАКУ /Trend/- В пятницу утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами Азербайджана, ликвидирован Рашад Боюккишиев, обвиняемый в убийстве офицера полиции в Гяндже.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности, распространенном в пятницу.

Напомним, что 10 июля в Гяндже группа лиц радикальной религиозной направленности, пытавшихся нарушить общественный порядок, напали на офицеров полиции, находившихся при исполнении обязанностей. В результате нанесенных радикалами острыми предметами ударов скончались двое офицеров полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.