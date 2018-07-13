Ликвидирован обвиняемый в убийстве офицера полиции в Гяндже (версия 2)

БАКУ /Trend/- В пятницу утром в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых правоохранительными органами Азербайджана, ликвидирован Рашад Боюккишиев, обвиняемый в убийстве в Гяндже офицера полиции.

Об этом говорится в совместном сообщении Генеральной прокуратуры Азербайджана, Министерства внутренних дел, а также Службы государственной безопасности, распространенном в пятницу.

Напомним, что 10 июля в Гяндже группа лиц радикальной религиозной направленности, пытавшихся нарушить общественный порядок, напали на офицеров полиции, находившихся при исполнении обязанностей. В результате нанесенных радикалами острыми предметами ударов скончались двое офицеров полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

"В ходе оперативно- розыскных мероприятий, продолжающихся в интенсивном порядке под личным контролем главы государства, с целью поимки участников этого преступления было установлено, что обвиняемый в убийстве офицеров полиции Рашад Боюккишиев скрывался в селе Моранлы Шамкирского района. В ходе операции, проводимой сегодня утром для его ареста, Боюккишиев оказал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен на месте", - говорится в сообщении.

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