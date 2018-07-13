Азербайджан объявил международный розыск по делу покушения на главу ИВ Гянджи

БАКУ /Trend/ - В отношении 21 лица, открыто призывающих к террору после покушения на главу Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева, возбуждено уголовное дело, трое арестованы. Об этом в пятницу сообщили Trend в правоохранительных органах страны.

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению остальных лиц.

"Лица, открыто призывающие к террору, и проживающие за пределами Азербайджана, объявлены в международный розыск", - сказали в правоохранительных органах.

В отношении 25 лиц, призывающих к незаконным действиям, избрана мера пресечения в виде административного ареста.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй обвиняемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев, был ликвидирован сегодня в результате оказания вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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