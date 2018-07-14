Бакгорпрокуратура возбудило уголовное дело по факту падения лифта в многоэтажном здании

14 июля 2018 16:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинская городская прокуратура возбудила уголовное дело по статье 314.1 (халатность) УК Азербайджана по факту получения травм пассажирами в результате вчерашнего падения лифта на первый этаж 16-ти этажного здания по адресу Хатаинский район, улица Х. Мамедова, 18, говорится в сообщении прокуратуры, распространенном в субботу.

В рамках уголовного дела назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, экспертизы техники безопасности и судебной экспертизы, а также опрошены свидетели, и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пассажирский лифт, установленный в третьем подъезде здания, снизившись до пятого этажа, ускорил скорость и упал на первый этаж.

В результате происшествия погибших и получивших серьезные травмы нет.

Продолжаются необходимые следственные меры по установлению причин аварии и привлечению к ответственности виновных лиц.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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