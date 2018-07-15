В связи с событиями в Гяндже арестованы уже 22 человека

15 июля 2018 13:57 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с преступлениями, совершенными 10 июля 2018 года в Гяндже, арестованы ещё семь человек, в том числе Ибрагимов Самир Рамиз оглу, который числился в розыске. Об этом сообщили в воскресенье Trend в правоохранительных органах.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека. Один человек был задержан сегодня ночью, при попытке пересечь азербайджано-грузинскую границу в Газахском районе.

В то же время, в связи с покушением на жизнь главы Исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева третьего июля были арестованы 13 человек, а 8 человек были объявлены в розыск.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Напомним, что 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попытались нарушить общественный порядок, собравшись на площади перед зданием Исполнительной власти города Гянджа, говорилось в распространенном ранее совместном сообщении Генпрокуратуры, МВД и Службы госбезопасности.

В сообщении отмечалось, что нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов.

В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

В результате оперативно-розыскных мер, осуществленных сотрудниками правоохранительных органов, при содействии граждан был арестован и передан следствию Гасымов Фаррух Хагани оглу, а второй подозреваемый в кровавом преступлении - Рашад Боюккишиев был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления сотрудникам полиции.

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