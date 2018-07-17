Генпрокуратура Азербайджана расследует факт незаконной заготовки древесины

17 июля 2018 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С целью предотвращения транспортировки и продажи местных лесоматериалов, полученных незаконным путем, сотрудники департамента охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели очередной рейд, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, распространенном во вторник.

В ходе рейдов на территории села Тянгиван Лянкяранского района в цехе по производству тары были обнаружены 21,11 кубометра незаконно заготовленных лесоматериалов из бука и ольхи.

По факту в отношении владельца цеха жителя Лянкяранского района Руфата Аскерова был составлен акт, нанесенный природе ущерб оценен в размере 1769,21 маната.

Для принятия мер в отношении виновного и правовой оценки состава преступления собранные материалы в соответствии с законодательством направлены в Генеральную прокуратуру.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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