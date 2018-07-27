В Баку задержан автослесарь, незаконно перебивавший номера двигателей заложенных в банк автомобилей (ФОТО)

27 июля 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку задержан автослесарь, незаконно перебивавший номера двигателей заложенных в банк автомобилей.

Житель Ходжавендского района Азербайджана Зиятай Алиев был задержан на месте преступления, когда в цехе по ремонту автомобилей, расположенном в бакинском поселке Ени Гюнешли, незаконно перебивал номер кузова автомобиля "VAZ 21214", который являлся залогом для получения ипотечного кредита на сумму 5700 манатов, говорится в сообщении МВД, распространенном в пятницу.

Во время обыска в цехе были обнаружены и изъяты свидетельства и номера десятков автомобилей марок "Kia Cerato", "Chevrolet Aveo", "Chevrolet Cruz", "VAZ 21154", "VAZ 21214", "VAZ 21705", которые являлись залогом в различных банках, а также спиленные государственные номера и номера кузовов автомобилей.

В ходе обыска также были обнаружены зарытые в полу цеха спиленные государственные номера и номера кузовов.

В результате следственных мер было установлено, что с целью присвоения чужого имущества Алиев в цехе, в котором работал, спиливал номера двигателей и кузовов автомобилей, являющихся залогом для получения ипотеки в банках, а вместо них приваривал номера кузовов и двигателей непригодных автомобилей тех же марок. Он продавал эти автомобили как не являющиеся залогом под ипотеку, чем нанес банкам ущерб в крупном размере.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК Азербайджана.

Продолжаются необходимые следственные и оперативные меры по задержанию других лиц, участвовавших в противоправных действиях.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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