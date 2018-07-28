Ликвидирован еще один террорист, принимавший участие в событиях в Гяндже (ВИДЕО) (версия 2)

28 июля 2018 16:53 (UTC+04:00)

АКУ /Trend/ - Ликвидирован еще один террорист – Самедов Фуад Тофиг оглу, один из активных членов группы радикальной религиозной направленности, пытавшейся нарушить общественный порядок в Гяндже 10 июля.

Так, в ходе оперативных мер, проведенных группой спецназа Службы государственной безопасности 28 июля, было установлено, что Самедов укрывается в городе Самух.

Во время спецоперации, проведенной по задержанию Самедова, он оказал вооруженное сопротивление, и был уничтожен ответным огнем.

На месте происшествия был найден пистолет «Макаров».

Ранее был ликвидирован организатор покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева.

При оказании вооруженного сопротивления был ликвидирован житель Гянджи Сархани Ага Гусейн оглу, подготовивший совместно с Юнисом Сафаровым план покушения на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, и находившийся в розыске по статьям «терроризм, «умышленное убийство» и «покушение на государственного деятеля» УК Азербайджана.

Было установлено, что в 2016 году он прошел боевую подготовку в составе вооруженных соединений на территории Сирии, систематически ездил в Иран.

Напомним, что третьего июля было совершено вооруженное нападение на главу исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, а 10 июля приблизительно в восемь часов вечера группа из 150-200 лиц радикальной религиозной направленности попыталась нарушить порядок, собравшись на площади перед зданием исполнительной власти города Гянджа. Нарушители порядка, игнорируя предупреждения сотрудников полиции, оказали сопротивление стражам порядка с применением тупых и колюще-режущих предметов. В результате ударов, которые нанесли радикалы острыми предметами, при исполнении обязанностей скончались два офицера полиции – заместитель начальника Главного управления полиции Гянджи полковник Ильгар Балакишиев, а также заместитель начальника Управления полиции Низаминского района полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Всего за совершенные преступления во время событий 10 июля были арестованы 22 человека.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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