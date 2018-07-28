К тушению пожара в Губинском и Сиязаньском районах привлечены вертолеты МЧС (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В Центр управления кризисными ситуациями МЧС поступила информация о том, что на прилегающих к лесному массиву территориях вблизи сел Гонагкенд и Гырлар Губинского района, а также села Иснов Сиязаньского района (на границе с Шабранским районом) начался пожар, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в субботу.

К работам по тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы противопожарной охраны, два вертолета «Ми-17» авиаотряда, добровольцы из числа сотрудников минэкологии, районной исполнительной власти и местных жителей.

Ранее пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов сообщила, что сегодня днем вблизи села Кохне Гушчу Сиязаньского района начался пожар, который из-за сильного ветра перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка. Осуществляются оперативные меры по тушению пожара. К тушению пожара привлечены сотрудники минэкологии и местные силы МЧС, отмечалось в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.