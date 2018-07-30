Продолжаются работы по тушению пожара в Алтыагаджском национальном парке (ФОТО)

30 июля 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Работы по тушению пожара, начавшегося 28 июля в Сиязаньском районе и перекинувшегося из-за сильного ветра на территорию Алтыагаджского национального парка, продолжаются, говорится в сообщении министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в понедельник.

Для тушения пожара сотрудники местных структур министерства экологии и МЧС, а также силы авиаотряда предпринимают оперативные меры.

Как отмечается, возникли проблемы по привлечению на территорию техники для тушения пожара, поскольку данная территория представляет собой горную местность со сложным рельефом.

Жаркая и ветреная погода также создает проблемы в тушении пожара.

В сообщении также говорится, что предпринято обращение в правоохранительные органы для выявления и наказания лиц, виновных в пожаре, выплаты ими ущерба, нанесенного государству и природе.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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