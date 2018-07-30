У лиц, обезвреженных в ходе событий в Гяндже, были найдены автоматы, пистолеты, гранаты - генпрокуратура

30 июля 2018 18:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - У лиц, обезвреженных в ходе событий в Гяндже, были найдены и изъяты автоматы, пистолеты, гранаты.

Об этом генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов сказал, выступая в понедельник на расширенном оперативном совещании, посвященном работе, проведенной органами прокуратуры в первом полугодии 2018 года, и результатам обсуждений этого вопроса на зональных совещаниях.

Было отмечено, что вызвавший широкий общественный резонанс в стране террористический акт, совершенный против главы Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева в начале июля, умышленное убийство двух сотрудников полиции – замначальника ГУП Гянджи Ильгара Балакишиева и замначальника Низаминского РОП Самеда Аббасова в результате массовых беспорядков в Гяндже элементами преступного мира, большинство из которых имели судимость и действовали, прикрываясь религией, сделали необходимым защиту правоохранительными органами государственных интересов и сохранение сформировавшейся в стране устойчивой общественно-политической стабильности.

Теракт, спланированный против представителя власти Юнисом Сафаровым, принадлежащим к радикальному религиозному течению, получившим религиозное образование за рубежом и воевавшим в составе незаконных вооруженных соединений в Сирии, предварительная подготовка призывов, направленных на создание хаоса и беспорядков в стране, а также массовые беспорядки, произошедшие через несколько дней, показали, что эти события были спланированы заранее и тесно связаны с религиозно-экстремистскими организациями.

Благодаря безотлагательным следственным действиям и оперативно-розыскным мерам, осуществленным до сегодняшнего дня следственно-оперативной группой из сотрудников Генеральной прокуратуры, МВД и Службы государственной безопасности, в качестве обвиняемых был привлечен 61 человек, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, органами спецслужб были ликвидированы четыре человека, оказавших вооруженное сопротивление, 13 человек были объявлены в розыск.

У лиц, обезвреженных во время оперативных мер, а также по адресам, где проживали арестованные лица, были найдены и как вещественные доказательства изъяты различные марки автоматов, пистолеты, боеприпасы к ним, гранаты, холодное оружие.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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