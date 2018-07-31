МЧС о пожаре в лесной зоне в северном регионе Азербайджана

31 июля 2018 10:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Пожары в лесной зоне (на территории сложнорельефного высокогорного массива) недалеко от сел Гасымгышлаг и Чайгышлаг Губинского района потушены.

Как говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном во вторник, в настоящее время на этой территории проводятся разведывательные работы, и продолжаются мероприятия по тушению малых очагов тления.

В то же время наблюдаются очаги задымления в лесной зоне (на территории сложнорельефного высокогорного массива) недалеко от села Араблар Шабранского района.

К месту события привлечены пожарные подразделения Госслужбы пожарной охраны, личный состав войск гражданской обороны и два вертолета "МИ-17". Для предотвращения задымления предпринимаются меры.

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