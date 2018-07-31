В Азербайджане потушен пожар в национальном парке

БАКУ /Trend/ - Благодаря усилиям сотрудников местных структур министерства экологии и природных ресурсов и авиаотряда службы пожарной охраны МЧС Азербайджана вчера ночью был потушен пожар на территории Алтыагаджского национального парка.
Об этом во вторник говорится в сообщении минэкологии.
В настоящий момент продолжается работа по полному тушению тлеющих деревьев.
Сотрудники двух министерств, используя все возможные средства, проявили высокую самоотверженность при тушении пожара, и минэкологии выразило благодарность всем, кто принял непосредственное участие в этой работе.
Согласно предварительным данным, пожар охватил территорию примерно в 100 гектаров.
Представители Алтыагаджаского национального парка провели соответствующие работы по установлению подозреваемых в случившемся пожаре, возмещению ущерба государству и природе и обратились в правоохранительные органы.
Напомним, что 28 июля в Сиязаньском районе вблизи села Кехня Гучшу начался пожар, который затем из-за сильного ветра перекинулся на территорию Алтыагаджского национального парка.
(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)
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