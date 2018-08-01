В Баку арестована группа, продававшая пиратские учебные пособия (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В результате совместных оперативно-следственных мероприятий, проведенных Управлением по борьбе с организованной преступностью МВД и Управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана, были разоблачены противозаконные действия, совершенные организованной группой, которая занималась продажей пиратских учебных пособий в крупном размере.

Об этом говорится в сообщении МВД Азербайджана, распространенном в среду.

Стало известно, что организованная группа во главе с Шахмаром Абдуллаевым незаконно использовала товарные знаки редакции журнала «Абитуриент» Государственного экзаменационного центра и других издательств и в разные периоды издавала большим тиражом учебные пособия и сборники тестов за пределами Азербайджана, а затем продавала их на территории республики.

В результате оперативно-следственных мероприятий Шахмару Абдуллаеаву, Ширзаду Абдуллаеву, Фаигу Мамедову, Ханлару Годжаеву, Фазаилу Годжаеву, Мусурза Асланову и Сафару Дуньямалиеву было предъявлено обвинение по статьям 197.2 (незаконное использование товарных знаков с причинением значительного ущерба) и 206.4 (контрабанда). Решением суда в отношении них была избрана мера пресечения в виде ареста.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных по различным адресам в Баку, были выявлены и изъяты пиратские учебные пособия и сборники тестов на сумму 510 тысяч манатов.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности указанных виновных лиц и полному изъятию из оборота пиратской продукции.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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