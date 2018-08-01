Найден один из рыбаков, пропавших в азербайджанском секторе Каспия (версия 2)

1 августа 2018 16:14 (UTC+04:00)

Первая версия опубликована в 14.48

БАКУ /Trend/ - Найден один из рыбаков, пропавших в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщило ранее в среду МЧС Азербайджана, у Приморского национального парка лодку, в которой находились два человека, из-за сильного ветра унесло в море в неизвестном направлении.

Их поиски велись группой водолазов Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах и одним судном Береговой охраны Государственной пограничной службы.

В настоящее время поиски продолжаются. В них принимают участие группа водолазов Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах, вертолет авиаотряда МИ-17, два вертолета и два судна Государственной пограничной службы.

МЧС также сообщило, что согласно информации, поступивший вчера вечером на номер горячей линии 112 министерства, один из двух находившихся в лодке - Ахмедов Зияддин Абдулрагим оглу, 1965 года рождения, не вернулся обратно. Как стало известно, 27 июля два человека вышли в море на рыбалку.

В ходе расследования, проведенного Центром управления в кризисных ситуациях МЧС, стало известно, что лодка из-за сильного ветра перевернулась вблизи побережья Хачмазского района. Находившийся на борту Фараджуллаев Заур Оруджали оглу, 1976 года рождения, был обнаружен ночью 28 июля в российской части Каспийского моря судном «Расул Гамзатов» и поднят на борт. Спасенный Фараджуллаев был передан 29 июля Береговой охране Госпогранслужбы.

Сегодня утром начались поиски Зияддина Ахмедова.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Найден один из рыбаков, пропавших в азербайджанском секторе Каспия
Происшествия 14:48
Продолжается тление в очагах возгорания в Губинском и Шабранском районах
Происшествия 31 июля 20:38
В Азербайджане потушен пожар в национальном парке
Происшествия 31 июля 15:59
МЧС о пожаре в лесной зоне в северном регионе Азербайджана
Происшествия 31 июля 10:54
МЧС Азербайджана об аварии в отеле Губинского района
Происшествия 9 июля 16:27
Ведутся работы по локализации пожара в одном из районов Азербайджана
Происшествия 5 июля 15:27
Лента новостей
Эксперт объяснил, почему целью "идеологических террористов" стала карабахская дипломатия Азербайджана
Политика 17:21
Нацбанк Казахстана приостановил действие лицензии СК "Kompetenz"
Казахстан 17:18
BP снизила объем передаваемого SOCAR попутного газа
Энергетика 17:15
Ипотечное кредитование в Азербайджане выросло более чем наполовину
Бизнес 17:14
Электромотоциклы и электроквадроциклы разрабатываются в Беларуси
Беларусь 17:14
В МВД Греции не исключают, что причиной пожара в Аттике стал поджог
Европа 17:11
Google может создать цензурируемую версию поисковика в Китае
Китай 17:09
На крупнейшем нефтяном месторождении Азербайджана выросло число добывающих скважин
Энергетика 17:07
BP огласила объемы добычи нефти Azeri Light
Энергетика 16:49