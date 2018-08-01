Найден один из рыбаков, пропавших в азербайджанском секторе Каспия (версия 2)

Первая версия опубликована в 14.48

БАКУ /Trend/ - Найден один из рыбаков, пропавших в азербайджанском секторе Каспия.

Как сообщило ранее в среду МЧС Азербайджана, у Приморского национального парка лодку, в которой находились два человека, из-за сильного ветра унесло в море в неизвестном направлении.

Их поиски велись группой водолазов Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах и одним судном Береговой охраны Государственной пограничной службы.

В настоящее время поиски продолжаются. В них принимают участие группа водолазов Государственной службы контроля за малогабаритными судами и спасения на водах, вертолет авиаотряда МИ-17, два вертолета и два судна Государственной пограничной службы.

МЧС также сообщило, что согласно информации, поступивший вчера вечером на номер горячей линии 112 министерства, один из двух находившихся в лодке - Ахмедов Зияддин Абдулрагим оглу, 1965 года рождения, не вернулся обратно. Как стало известно, 27 июля два человека вышли в море на рыбалку.

В ходе расследования, проведенного Центром управления в кризисных ситуациях МЧС, стало известно, что лодка из-за сильного ветра перевернулась вблизи побережья Хачмазского района. Находившийся на борту Фараджуллаев Заур Оруджали оглу, 1976 года рождения, был обнаружен ночью 28 июля в российской части Каспийского моря судном «Расул Гамзатов» и поднят на борт. Спасенный Фараджуллаев был передан 29 июля Береговой охране Госпогранслужбы.

Сегодня утром начались поиски Зияддина Ахмедова.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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