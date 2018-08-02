Потушены лесные пожары в двух районах Азербайджана

2 августа 2018 15:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов и МЧС Азербайджана, а также жителями села за короткое время был потушен пожар, начавшийся вблизи села Юхары Нуведи (Алексеевка) на одном из участков лесничества Гирканского национального парка Лянкяранского района.

Об этом в четверг говорится в сообщении минэкологии.

Пожар начался первого августа в 22:00 и охватил территорию площадью в 0,01 гектара. В итоге сгорели сухая листва и высохшие деревья.

Кроме того, второго августа в три часа ночи начался пожар на одном из участков Агсуинского лесничества. Пожар, причина которого неизвестна, за короткое время был потушен сотрудниками министерства экологии и природных ресурсов и МЧС.

В результате пожара сгорел сухой травяной покров на территории площадью в 0,4 гектара.

Проводится расследование для установления причин пожаров и определению объема нанесенного ущерба.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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