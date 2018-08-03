Гражданин Азербайджана пытался ввезти из Дубая 12 незадекларированных мобильных телефонов

3 августа 2018 20:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте пресекли попытку ввоза через таможенную границу неправильно задекларированных мобильных телефонов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета Азербайджана, распространенном в пятницу.

Гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Дубай-Баку, находясь в зоне таможенного контроля, заполнил декларацию о том, что у него четыре мобильных телефона "İphone X". Однако при проверке вещей гражданина рентгеновским аппаратом на мониторе появились изображения большего количества телефонов, поэтому гражданин был задержан и багаж был повторно проверен. В результате в его багаже было обнаружено еще десять телефонов, а в пакете еще два мобильных телефона марки "İphone X 256GB".

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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