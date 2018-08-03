Горит лес в южном регионе Азербайджана

3 августа 2018 15:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В лесной зоне вблизи села Гюнешли Лерикского района (труднопроходимый высокогорный массив) начался пожар, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в пятницу.

К работам по тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, личный состав Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Меры по тушению пожара продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минэкологии Азербайджана предупредило владельцев каменных карьеров
Общество 14:13
МВД и минэкологии Азербайджана принимают жесткие меры в связи с незаконным вывозом песка и щебня
Общество 13:30
В Азербайджане 97% пожаров связаны с человеческим фактором - минэкологии
Общество 12:24
С начала года пожары произошли в 16 районах Азербайджана - минэкологии
Общество 12:05
Начальник управления Бакинского водоканала оштрафован на крупную сумму - минэкологии
Общество 11:36
В лесу на Агсуинском перевале вновь начался пожар
Общество 2 августа 19:18
Лента новостей
Экипажи военных кораблей выполнили второй этап конкурса "Кубок моря-2018" (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 14:58
Белорусские и китайские военнослужащие проведут совместное учение
Беларусь 14:55
Замечательно, что Фонд Гейдара Алиева делает так много для страны и ее культуры – израильский музыкант Томер Лев (ФОТО)
Культура 14:47
Завершился визит в Азербайджан группы российской молодежи по приглашению вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой (ФОТО)
Общество 14:42
В Баку пройдет Чемпионат Азербайджана по художественной гимнастике
Общество 14:38
Giffoni Experience – кино приключения азербайджанцев в Италии (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 14:27
В Баку пройдет международный турнир по художественной гимнастике «GymBala»
Общество 14:21
Минэкологии Азербайджана предупредило владельцев каменных карьеров
Общество 14:13
Консорциум ICGB о предстоящих соглашениях по проекту транспортировки азербайджанского газа в Болгарию (Эксклюзив)
Энергетика 14:06