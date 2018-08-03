Горит лес в южном регионе Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В лесной зоне вблизи села Гюнешли Лерикского района (труднопроходимый высокогорный массив) начался пожар, говорится в сообщении МЧС Азербайджана, распространенном в пятницу.

К работам по тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны, личный состав Южного регионального центра, сотрудники Управления лесного хозяйства министерства экологии и природных ресурсов и местные жители.

Меры по тушению пожара продолжаются.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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