Минэкологии обратилось в правоохранительные органы для поиска лица, уничтожившего деревья в Баку

БАКУ /Trend/ - Жалоба, поступившая в министерство экологии и природных ресурсов в связи с уничтожением деревьев в зеленой зоне на ул. 20 Января в Насиминском районе Баку, была на месте расследована сотрудниками департамента экологии и природных ресурсов Баку, говорится в сообщении министерства, распространенном в понедельник.

Во время осмотра территории было установлено, что в зеленой зоне площадью полторы сотки высыхают четыре сосны, сгоревшие от вылитой кислоты.

По факту был составлен акт и направлено обращение в Насиминское районное управление полиции в связи с установлением и принятием мер в отношении нарушителя закона.

С целью проведения профилактических мер и охраны деревьев в хозяйственное объединение по озеленению Исполнительной власти Баку было направлено обязательное для исполнения указание.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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