Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Азербайджана крупную сумму в валюте

6 августа 2018 12:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Турции пытался незаконно вывезти из Азербайджана крупную сумму в валюте, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в понедельник.

Отмечается, что при проверке багажа гражданина Турции, собиравшегося вылететь рейсом Баку-Стамбул, сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте увидели на мониторе изображение подозрительных предметов.

Гражданин Турции был задержан и опрошен. Он сказал, что в его багаже и при нем лично нет предметов, которые необходимо декларировать. Однако при проверке в кошельке гражданина Турции были обнаружены 1700 долларов, а в пакете с влажными салфетками в его багаже еще 17 700 долларов.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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