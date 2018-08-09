Житель Баку оштрафован на 2200 ман. за незаконную вырубку деревьев (ФОТО)

9 августа 2018 14:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники департамента экологии и природных ресурсов г. Баку рассмотрели жалобу, поступившую в министерство экологии и природных ресурсов в связи с вырубкой деревьев по просп. Азадлыг, 15 в Сабаильском районе Баку, говорится в сообщении министерства, распространенном в четверг.

При осмотре территории по этому адресу было обнаружено, что вырублен один лигуструм, произведена незаконная обрезка инжирного дерева, в результате чего природе нанесен ущерб в размере 700 манатов.

Было установлено, что деревья вырублены и обрезаны местным жителем Вургуном Джафаровым. По факту в отношении нарушителя закона были составлены акт, протокол и он как физическое лицо был оштрафован на сумму 2200 манатов.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане за ущерб природе выписаны штрафы в размере свыше 24 тыс. манатов - минэкологии
Общество 12:12
В Баку начнутся рейды в связи с объектами общепита и домами торжеств
Общество 8 августа 11:22
Минэкологии обратилось в правоохранительные органы для поиска лица, уничтожившего деревья в Баку
Происшествия 6 августа 17:01
Лесной пожар в южном регионе Азербайджана потушен
Происшествия 3 августа 20:15
Горит лес в южном регионе Азербайджана
Происшествия 3 августа 15:21
Минэкологии Азербайджана предупредило владельцев каменных карьеров
Общество 3 августа 14:13
Лента новостей
В Азербайджане уволенные лица будут получать sms-уведомление для обращения в центры занятости
Экономика 15:51
Представитель Роухани передаст Эрдогану послание от него
Иран 15:46
Инфляция в Азербайджане опустилась ниже 3%
Бизнес 15:29
В Сирию из Ливана за сутки вернулись более 130 человек
Арабские страны 15:21
Возобновлен тендер по отбору инженера в рамках проекта транзита азербайджанского газа в Болгарию
Энергетика 15:19
В Азербайджане может появиться агентский банкинг
Бизнес 15:02
Телеканал Euronews представил сюжет о Габалинском международном музыкальном фестивале (ВИДЕО)
Культура 14:58
Баку захватил своим колоритом - российский рэпер ST (ФОТО)
Звёздный мир 14:58
Изучается вопрос наличия граждан Азербайджана среди погибших и пострадавших при повторном землетрясении в Индонезии - МИД
Политика 14:50