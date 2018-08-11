Поезд Баку-Балакен не прибыл в пункт назначения из-за затопления участка железной дороги

БАКУ /Trend/ - В результате затопления участка железной дороги Гах-Загатала пассажиры поезда № 664 Баку-Балакен сошли на станции Гах, и были отправлены до места назначения автобусами.

Об этом говорится в сообщении ЗАО «Азербайджанские железные дороги», распространенном в субботу.

Отметим, что река Лагидж, протекающая через Загатальский район, изменила русло вследствие непрекращающихся ливневых дождей, и затопила участок железной дороги Гах-Загатала протяженностью 300 метров.

Как отмечается в сообщении, на затопленном участке идут восстановительные работы. Сегодня пассажирский поезд Балакен-Баку будет отправлен со станции Гах в Баку.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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